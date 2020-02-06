КАРИКАТУРА ДНЯ. Роналду, Тевес и Неймар купаются в деньгах

У трех знаменитых футболистов день рождения в один день — 5-го февраля

  • 06.02.2020 03:59
  • 375 просмотров
  • 0 комментариев
КАРИКАТУРА ДНЯ. Роналду, Тевес и Неймар купаются в деньгах
© ФК ПСЖ. Неймар

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над известными футболистами: Криштиану Роналду, Карлосом Тевесом и Неймаром.

Дело в том, что вся троица знаменитых форвардов родилась 5-го февраля. Роналду исполнилось 35 лет, Тевесу — 36 лет, Неймару — 28 лет.

«С днем рождения, Криштиану Роналду, Тевес и Неймар», — прокомментировал Момани свою работу, изобразив футболистов купающимися в деньгах.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности