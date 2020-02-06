КАРИКАТУРА ДНЯ. Роналду, Тевес и Неймар купаются в деньгах

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над известными футболистами: Криштиану Роналду, Карлосом Тевесом и Неймаром.

Дело в том, что вся троица знаменитых форвардов родилась 5-го февраля. Роналду исполнилось 35 лет, Тевесу — 36 лет, Неймару — 28 лет.

«С днем рождения, Криштиану Роналду, Тевес и Неймар», — прокомментировал Момани свою работу, изобразив футболистов купающимися в деньгах.