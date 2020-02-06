Кубок Федерации. Италия разгромила Австрию, Словения сильнее Турции

Состоялись очередные матчи престижных теннисных соревнований

  • 06.02.2020 03:37
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Кубок Федерации. Италия разгромила Австрию, Словения сильнее Турции
© federtennis.it

В среду, 5-го февраля, стартовали соревнования Кубка Федерации в Первой группе евроафриканской зоны. Швеция оказалась сильнее Люксембурга, Словения взяла верх над Турцией, Италия разгромила Австрию, а Греции удалось добыть победу над Эстонией.

Группа В (Эш-сюр-Альзетт)

Швеция — Люксембург — 2:1

Мирьям Бьорклунд - Тиффани Корнелиус 6:1, 6:3
Йоханна Ларссон - Элеонора Молинаро 6:0, 3:6, 1:6
Ларссон/Листер - Корнелиус/Молинаро 6:4, 6:1

Турция — Словения — 1:2

Башак Эрайдын - Кайя Юван 4:6, 5:7
Пемра Озген - Тамара Зиданшек 6:3, 5:7, 6:2
Аксу/Оз - Якупович/Зиданшек 0:6, 4:6

Группа В (Таллин)

Италия — Австрия — 3:0

Камила Джорджи - Мира Антонич 4:6, 6:3, 6:0
Жасмин Паолини - Юлия Грабер 6:3, 6:1
Гатто-Монтиконе/Тревисан - Клаффнер/Краус 6:4, 6:4

Эстония — Греция — 1:2

Елена Малыгина - Валентини Грамматикопулу 4:6, 6:4, 6:7(8)
Анетт Контавейт - Деспиан Папамихаил 3:6, 6:3, 6:0
Контавейт/Малыгина - Грамматикопулу/Папамихаил 3:6, 6:4, 2:6

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Источник — Sport.ua

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