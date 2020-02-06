Алексей БЕЛИК: «Не верю, что Шахтер может растерять преимущество»

Бывший форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Алексей Белик поделился ожиданиями от второй части сезона.

— Интрига в борьбе за золотые медали умерла?

— Я не верю, что «Шахтер» может растерять 14-очковое преимущество перед конкурентами.

— Кто станет шестой командой по итогам первого этапа УПЛ?

— В этой борьбе я поставлю на «Мариуполь», который в отличие от своих конкурентов, выглядит более стабильно на длинной дистанции. На стороне азовцев опыт и очковое преимущество.

— Спрогнозируйте вторую и третью команды по итогам чемпионата?

— Хотелось бы, чтобы хоть эта интрига держалась до последнего тура. Хоть чем-то будем похожи на английскую Премьер-лигу… В УПЛ в этой борьбе на стороне «Динамо» опыт, которого нет у «Зари», «Десны» и «Александрии». А третье место я отдам луганчанам.