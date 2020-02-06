Алексей БЕЛИК: «Не верю, что Шахтер может растерять преимущество»

Специалист поделился ожиданиями от второй части сезона

  • 06.02.2020 02:47
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  • 1 комментарий
Алексей БЕЛИК: «Не верю, что Шахтер может растерять преимущество»
© Sport.ua. Алексей Белик

Бывший форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Алексей Белик поделился ожиданиями от второй части сезона.

— Интрига в борьбе за золотые медали умерла?
— Я не верю, что «Шахтер» может растерять 14-очковое преимущество перед конкурентами.

— Кто станет шестой командой по итогам первого этапа УПЛ?
— В этой борьбе я поставлю на «Мариуполь», который в отличие от своих конкурентов, выглядит более стабильно на длинной дистанции. На стороне азовцев опыт и очковое преимущество.

— Спрогнозируйте вторую и третью команды по итогам чемпионата?
— Хотелось бы, чтобы хоть эта интрига держалась до последнего тура. Хоть чем-то будем похожи на английскую Премьер-лигу… В УПЛ в этой борьбе на стороне «Динамо» опыт, которого нет у «Зари», «Десны» и «Александрии». А третье место я отдам луганчанам.

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    pavlenkovitiandsh
    online
    pavlenkovitiandsh, 06.02.2020 03:42
    0
    Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://cuz.su/mblog
    Ссылка
    pavlenkovitiandsh
    online
    pavlenkovitiandsh, 06.02.2020 03:42
    0
    Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://cuz.su/mblog
    Ссылка
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