ФОТО. Роналду получил на день рождения огромный торт

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду похвастался тортом, который семья подарила ему 5-го февраля на 35-летие.
«Пришло время отпраздновать мой день рождения. Спасибо моим любимым за этот удивительный сюрприз», — написал Роналду в Instagram.
В текущем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 27 матчей во всех турнирах, где забил 22 мяча и отдал 3 результативные передачи.
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Источник — Instagram
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