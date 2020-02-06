ФОТО. Роналду получил на день рождения огромный торт

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду похвастался тортом, который семья подарила ему 5-го февраля на 35-летие.

«Пришло время отпраздновать мой день рождения. Спасибо моим любимым за этот удивительный сюрприз», — написал Роналду в Instagram.

В текущем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 27 матчей во всех турнирах, где забил 22 мяча и отдал 3 результативные передачи.