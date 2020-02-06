Марсель в гостях переиграл Сент-Этьен и продолжает погоню за ПСЖ

5 февраля состоялись матчи 23-го тура чемпионата Франции. «Марсель» в гостях переиграл «Сент-Этьен» и продолжает удерживать вторую позицию в Лиге 1.
«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции (58 очков), далее идут «Марсель» (46), «Ренн» (40), «Лилль» (37), «Монпелье» (34).
Лига 1. 23-й тур
«Брест» – «Бордо» – 1:1
Голы: Хван Ый Джо, 10 (0:1). Бенито, 80, в свои ворота (1:1).
Нереализованный пенальти: Баттоккио, 44 (вратарь).
«Лион» – «Амьен» – 0:0
«Монпелье» – «Метц» – 1:1
Голы: Саванье, 13 (1:0). Булая, 79 (1:1).
«Ним» – «Дижон» – 2:0
Голы: Бенраху, 4 (1:0). Ру, 44 (2:0).
«Реймс» – «Ницца» – 1:1
Голы: Ле Мелу, 50 (0:1). Абдельхамид, 77 (1:1).
«Тулуза» – «Страсбур» – 0:1
Гол: Уорис, 75.
«Сент-Этьен» – «Марсель» – 0:2
Голы: Пайет, 7 (0:1). Радоньич, 85 (0:2).
Турнирная таблица Лиги 1
Источник — Sport.ua
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