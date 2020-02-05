Байер прошел Штутгарт и вышел в четвертьфинал Кубка Германии

«Унион Берлин» также вышел в стадию 1/4 финала

  • 05.02.2020 21:43
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Байер прошел Штутгарт и вышел в четвертьфинал Кубка Германии
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5 февраля проходят матчи 1/8 финала Кубка Германии по футболу. 

«Байер» прошел «Штутгарт» и вышел в следующий раунд. «Унион Берлин» также пробился в стадию 1/4 финала.

Кубок Германии. 1/8 финала

«Байер»  «Штутгарт»  2:1

Голы: Бредлов, 71, в свои ворота (1:0). Аларио, 83 (2:0). Вамангитука, 85 (2:1).

«Байер»: Храдецки, Драгович, Бендер (Та, 46), Вайзер, Синкгравен (Венделл, 87), Беллараби, Демирбай, Хаверц, Паласиос, Аларио, Диаби (Амири, 67).

Предупреждения: Вайзер, 30. Храдецки, 85.

Судья: Штайнхаус (Германия).

Леверкузен. Стадион «БайАрена».

«Ферль»  «Унион Берлин»  0:1

Гол: Андрих, 85.

«Унион Берлин»: Гикевич, Паренсен, Триммель, Фридрих, Ленц, Шлоттербек, Гентнер (Премель, 73), Андрих, Уджа (Бюльтер, 60), Андерссон, Ингвартсен (Рюерсон, 90+2).

Предупреждения: Ингвартсен, 7. Андрих, 56.

Судья: Яблонски (Германия).

Ферль. Стадион «Шпортклуб-Арена».

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Источник — Sport.ua

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