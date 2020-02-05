Ройс пропустит до четырех недель из-за травмы

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Марко Ройс получил мышечную травму в матче Кубка Германии против «Вердера» (2:3).

По прогнозам врачей «Боруссии», Ройс может пропустить до четырех недель.

Это значит, что Ройс пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ. Он состоится 18 февраля.

В нынешнем сезоне на счету Ройса 11 голов и 5 ассистов в 19 матчах чемпионата Германии.