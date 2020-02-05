Ройс пропустит до четырех недель из-за травмы

Лидер «Боруссии» Дортмунд получил очередную травму

  • 05.02.2020 17:00
  • 557 просмотров
  • 1 комментарий
Ройс пропустит до четырех недель из-за травмы
© instagram.com/marcinho11. Марко Ройс

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Марко Ройс получил мышечную травму в матче Кубка Германии против «Вердера» (2:3).

По прогнозам врачей «Боруссии», Ройс может пропустить до четырех недель.

Это значит, что Ройс пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ. Он состоится 18 февраля.

В нынешнем сезоне на счету Ройса 11 голов и 5 ассистов в 19 матчах чемпионата Германии.

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Источник — ФК Боруссия Дортмунд

(2 голоса)

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Комментарии
    УАФ– М а ф і я!
      УАФ– М а ф і я!, 05.02.2020 17:11
    0
    Ройс - классный футболист, но хрустальный пипец... Сколько его помню, он больше находится в лазарете, чем на футбольном поле...
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
      УАФ– М а ф і я!, 05.02.2020 17:11
    0
    Ройс - классный футболист, но хрустальный пипец... Сколько его помню, он больше находится в лазарете, чем на футбольном поле...
    Ссылка
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