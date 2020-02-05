Брешия во второй раз в сезоне уволила Корини

«Брешия» во второй раз в нынешнем сезоне уволила с поста главного тренера Эудженио Корини.
Новым главным тренером команды назначен уругваец Диего Лопес. С ним подписан контракт до лета 2022 года.
Ранее «Брешия» уже увольняла Корини 4 ноября, однако 2 декабря вернула его на пост главного тренера, отправив в отставку Фабио Гроссо.
На данный момент «Брешия» идет 19-й в турнирной таблице Серии А с 15 очками после 22 туров. От спасительного 17-го места команда отстает на 4 очка.
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Источник — Twitter
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