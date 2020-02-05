Вербич, Кадири и Соль - в основе Динамо на контрольный матч

Киевляне проведут спарринг в Турции

  • 05.02.2020 16:04
  • 2193 просмотра
  • 1 комментарий
Вербич, Кадири и Соль - в основе Динамо на контрольный матч
© fcdynamo.kiev.ua

Сегодня в 17:00 «Динамо» проведет очередной матч на сбора в Турции, а соперником будет словенская «Олимпия».

Стал известен стартовый состав киевлян.

Бущан – Миколенко, Кадири, Попов, Кендзера – Сидорчук, Шепелев, Вербич, Дуэлунд, Буяльский – Соль.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 05.02.2020 16:30
    +1
    делаем ставки сколько галёв забьёт Соля?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 05.02.2020 16:30
    +1
    делаем ставки сколько галёв забьёт Соля?
    Ссылка
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