Вербич, Кадири и Соль - в основе Динамо на контрольный матч

Сегодня в 17:00 «Динамо» проведет очередной матч на сбора в Турции, а соперником будет словенская «Олимпия».
Стал известен стартовый состав киевлян.
Бущан – Миколенко, Кадири, Попов, Кендзера – Сидорчук, Шепелев, Вербич, Дуэлунд, Буяльский – Соль.
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Источник — Sport.ua
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