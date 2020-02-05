Горан ПОПОВ: «Думал, что Милевский болгарин или македонец»

Экс-защитник «Динамо» вспомнил, как перешел в киевский клуб.
«Когда приехал в Киев, думал, что Милевский из Македонии. Фамилия на -ски. Думал, болгарин или македонец. Думал, наш.
Думал, что Хачериди – грек. Спросил у него на греческом, а он смотрит на меня. Спрашиваю на английском: «Говоришь на греческом?» Он: «Нет-нет». Он говорит, что у него поколение греков 300 лет назад было», - сказал Попов на ютуб-канале «Миля».
Горан Попов выступал в «Динамо» с 2010 по 2014-й год.
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Источник — Миля
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