Горан ПОПОВ: «Думал, что Милевский болгарин или македонец»

Экс-защитник «Динамо» вспомнил, как перешел в киевский клуб.

«Когда приехал в Киев, думал, что Милевский из Македонии. Фамилия на -ски. Думал, болгарин или македонец. Думал, наш.

Думал, что Хачериди – грек. Спросил у него на греческом, а он смотрит на меня. Спрашиваю на английском: «Говоришь на греческом?» Он: «Нет-нет». Он говорит, что у него поколение греков 300 лет назад было», - сказал Попов на ютуб-канале «Миля».

Горан Попов выступал в «Динамо» с 2010 по 2014-й год.