Горан ПОПОВ: «Думал, что Милевский болгарин или македонец»

Бывший защитник «Динамо» рассказал о курьезных моментах в киевском клубе

  • 05.02.2020 14:56
  • 702 просмотра
  • 2 комментария
Горан ПОПОВ: «Думал, что Милевский болгарин или македонец»
© ФК Динамо. Горан Попов

Экс-защитник «Динамо» вспомнил, как перешел в киевский клуб.

«Когда приехал в Киев, думал, что Милевский из Македонии. Фамилия на -ски. Думал, болгарин или македонец. Думал, наш.

Думал, что Хачериди – грек. Спросил у него на греческом, а он смотрит на меня. Спрашиваю на английском: «Говоришь на греческом?» Он: «Нет-нет». Он говорит, что у него поколение греков 300 лет назад было», - сказал Попов на ютуб-канале «Миля».

Горан Попов выступал в «Динамо» с 2010 по 2014-й год.

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Источник — Миля

(5 голосов)

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Комментарии
    Алекс Морган
      Алекс Морган, 05.02.2020 15:38
    0
    Миля цыган в первом поколении)))
    Ссылка
    Anna Tymchenko
    online
      Anna Tymchenko, 05.02.2020 15:28
    0
    Скорее турок
    Ссылка
    Алекс Морган
      Алекс Морган, 05.02.2020 15:38
    0
    Миля цыган в первом поколении)))
    Ссылка
    Anna Tymchenko
    online
      Anna Tymchenko, 05.02.2020 15:28
    0
    Скорее турок
    Ссылка
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