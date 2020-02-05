Олег Кононов стал главным тренером Риги

53-летний специалист Олег Кононов возглавил латвийскую «Ригу».

«Олег Кононов сегодня подписал контракт с нашим клубом. Это произошло буквально полчаса назад. Срок контракта назвать не могу — это конфиденциальная информация», — сообщил исполнительный директор «Риги» Роман Лаюкс.

Последним местом работы Кононова был московский «Спартак»: главным тренером московской команды он был назначен в ноябре 2018 года, а в сентябре прошлого года ушел в отставку.

В Украине Кононов тренировал запорожский «Металлург», «Карпаты» и «Севастополь».