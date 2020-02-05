Олег Кононов стал главным тренером Риги

53-летний специалист Олег Кононов возглавил латвийскую «Ригу».
«Олег Кононов сегодня подписал контракт с нашим клубом. Это произошло буквально полчаса назад. Срок контракта назвать не могу — это конфиденциальная информация», — сообщил исполнительный директор «Риги» Роман Лаюкс.
Последним местом работы Кононова был московский «Спартак»: главным тренером московской команды он был назначен в ноябре 2018 года, а в сентябре прошлого года ушел в отставку.
В Украине Кононов тренировал запорожский «Металлург», «Карпаты» и «Севастополь».
Источник — Sport24
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