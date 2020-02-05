Барселона нацелилась на форварда Бетиса

Лоренцо Морон может продолжить карьеру в каталонском клубе

  • 05.02.2020 10:45
  • 1266 просмотров
  • 2 комментария
Барселона нацелилась на форварда Бетиса
© Football-Lineups. Лоренцо Морон

Каталонская «Барселона» рассматривает в качестве своей трансферной цели 26-летнего испанского форварда Лоренцо Морона.

Барселона имеет право подписать футболиста из-за тяжелых травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

В текущем сезоне Морон провел за «Бетис» 24 матча во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость форварда составляет €30 миллионов.

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Источник — Marca

(2 голоса)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 05.02.2020 11:05
    0
    звучит как оправдание)
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 05.02.2020 11:05
    0
    Барселона имеет право подписать футболиста из-за тяжелых травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле.
    ==
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 05.02.2020 11:05
    0
    звучит как оправдание)
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 05.02.2020 11:05
    0
    Барселона имеет право подписать футболиста из-за тяжелых травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле.
    ==
    Ссылка
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