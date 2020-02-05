Барселона нацелилась на форварда Бетиса

Каталонская «Барселона» рассматривает в качестве своей трансферной цели 26-летнего испанского форварда Лоренцо Морона.
Барселона имеет право подписать футболиста из-за тяжелых травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле.
В текущем сезоне Морон провел за «Бетис» 24 матча во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи.
Ориентировочная стоимость форварда составляет €30 миллионов.
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Источник — Marca
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