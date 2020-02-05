Фран СОЛЬ: «Было очень тяжело. Но не так, как вчера»

Испанский форвард киевского «Динамо» рассказал о подготовке ко второй части сезона

  • 05.02.2020 10:30
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Фран СОЛЬ: «Было очень тяжело. Но не так, как вчера»
© ФК Динамо Киев. Фран Соль

Форвард «Динамо» Фран Соль поделился своими впечатлениями от тренировочных сборов киевского клуба в Белеке.

- Фран, расскажи о сегодняшнем тренировочном дне.
- Сегодня было очень тяжело, но не так, как вчера, поскольку вчера мы бежали йо-йо тест, который нужно бежать на максимуме. Сегодня мы тоже поработали продуктивно, было много работы с мячами, что всегда приятно для игроков.

- Впереди контрольный матч «Динамо» со словенской «Олимпией». Какие надежды ты связываешь с этим матчем?
- Хотелось бы сыграть компактно, быстро и, конечно, же выиграть. Результат – не самое главное, но лично для нас, игроков, он важен.

- В сегодняшней тренировке твоим лучшим ассистентом был Виталий Буяльский. У вас с ним хорошая связка?
- Да, потому что он очень хорошо видит поле, Виталий – отличный игрок. Он всегда видит, когда я нахожусь в выгодной позиции для взятия ворот.

- Какой гол из сегодняшних тебе запомнился больше всего?
- Наверное, гол после удара головой. Получился красивый мяч. Я очень хочу забивать как можно больше голов, много работаю для этого.

- В паузах между тактическими упражнениями было много ударов по воротам. Можно ли сказать, что это твоя любимая работа? Сколько сегодня забил?
- Действительно, для футболистов это любимое занятие. Это всегда интересно. Не запомнил, сколько точно, но думаю, что забил четыре или пять мячей.

- В ближайших матчах в Украине будет использоваться система VAR. Ты уже имеешь опыт игр с использованием этой системы, а значит готов к этому?
- Да, я к этому готов, тем более, что уже играл с использованием системы VAR в Нидерландах. Там она использовалась в каждом матче. Считаю, что это хорошо для футбола. Эта система очень нужна в современном футболе.

- Даже во время сегодняшней тренировки тренер напомнил игрокам следить за тем, чтобы мяч не попадал в руки, потому что будет работать система VAR.
- Конечно, на это важно обращать внимание. В футболе есть четкие правила, все должны их придерживаться и играть аккуратно, особенно в своей штрафной.

- Как бы ты оценил свою физическую форму? Удалось ли тебе уже заложить тот фундамент, который необходим для возобновления сезона?
- На первом сборе было очень тяжело. Мы много бегали, но это было необходимо. Сейчас, на втором сборе, мы больше работаем с мячом, больше внимания уделяем тактическим упражнениям. Думаю, дней через 12 мы будем готовы на сто процентов.

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Источник — ФК Динамо Киев

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