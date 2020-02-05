Черноморец проведет семь спаррингов в Турции

В среду, 5 февраля, «Черноморец» отправляется на тренировочные сборы в Турцию. «Моряки» будут базироваться в отеле «Старлайт» (Сиде), который располагает отличным спорткомплексом с четырьмя футбольными полями.

«Черноморец» планирует провести семь тренировочных матчей. 10-го февраля — с ФК «Мариуполь», 16-го — с «Дилой» (Гори, Грузия), 21-го — со «Сталью» (Мелец, Польша), 27-го — с ФК «Валмиера» (Латвия). Соперники в еще трех спаррингах (13-го, 23-го февраля и 1-го марта) уточняются.

ФК «Черноморец» запланировал организацию прямых видеорепортажей всех поединков «моряков» на турецких сборах.