Сергей ВАКУЛЕНКО: «Не хочется получать зарплату раз в четыре месяца»

26-летний украинский защитник Сергей Вакуленко рассказал, почему принял решение уйти из львовских «Карпат».

— Сергей, расскажите, почему вам пришлось досрочно прервать контракт с «Карпатами»?

— Думаю, вся футбольная Украина в курсе проблем, которые возникли у «Карпат». Для себя еще перед Новым годом принял решение, что хочу покинуть команду. Не хочется получать зарплату один раз за четыре месяца. После этого я уехал из Львова и сказал о своем решении агенту.

— Львовяне пытались вас удержать, решить финансовые проблемы?

— Разговоры были, обещали, что все нормализуется. Но в итоге мы нашли компромисс, чтобы досрочно расторгнуть контракт. Для меня было важно, чтобы мы расстались по-человечески.

— Роман Санжар пошел навстречу?

— Да, он все понимает и говорил, что не вправе препятствовать, если кто-то принял решение уехать.