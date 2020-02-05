Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Мне нужен новый вызов»

Известный тренер готов вернуться к работе

  • 05.02.2020 05:41
  • 344 просмотра
  • 1 комментарий
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Мне нужен новый вызов»
© Goal.com. Лучано Спаллетти

Экс-наставник миланского «Интера» Лучано Спаллетти заявил о намерении вернуться к тренерской работе.

«Это был особенно напряженный год. Если бы это зависело от меня, то я бы не прекратил работу. Мне нужен еще один вызов, как в предыдущие годы. 

На меня выходили из «Милана», но, как вы знаете, меня уволили. В «Интере» решили платить мне, чтобы я сидел дома. Мне и пришлось так сделать», - сказал Спаллетти.

Напомним, ранее Спаллетти претендовал на тренерскую должность в «Фиорентине».

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Источник — Football-Italia

(2 голоса)

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Комментарии
    hakkinen
      hakkinen, 05.02.2020 06:10
    0
    Ты всё просрал, старик. Твой вызов - Спартак из Нальчика.
    Ссылка
    hakkinen
      hakkinen, 05.02.2020 06:10
    0
    Ты всё просрал, старик. Твой вызов - Спартак из Нальчика.
    Ссылка
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