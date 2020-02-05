Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Мне нужен новый вызов»

Экс-наставник миланского «Интера» Лучано Спаллетти заявил о намерении вернуться к тренерской работе.
«Это был особенно напряженный год. Если бы это зависело от меня, то я бы не прекратил работу. Мне нужен еще один вызов, как в предыдущие годы.
На меня выходили из «Милана», но, как вы знаете, меня уволили. В «Интере» решили платить мне, чтобы я сидел дома. Мне и пришлось так сделать», - сказал Спаллетти.
Напомним, ранее Спаллетти претендовал на тренерскую должность в «Фиорентине».
Источник — Football-Italia
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