Элина СВИТОЛИНА: «Здорово видеть много новых девочек. Это наше будущее»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о подготовке к матчу Кубка Федерации в Таллинне.
«Здорово видеть много новых девочек, которые очень хорошо выступают и много работают. Я вижу, что они горят, хотят продвигаться вперед. Это очень здорово, что у нас много новых лиц. Думаю, это наше будущее. Это невероятно. Думаю, у нас есть хорошие шансы», - сказала Свитолина.
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Источник — UA:ПЕРШИЙ
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