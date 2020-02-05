Элина СВИТОЛИНА: «Здорово видеть много новых девочек. Это наше будущее»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о подготовке к матчу Кубка Федерации в Таллинне.

«Здорово видеть много новых девочек, которые очень хорошо выступают и много работают. Я вижу, что они горят, хотят продвигаться вперед. Это очень здорово, что у нас много новых лиц. Думаю, это наше будущее. Это невероятно. Думаю, у нас есть хорошие шансы», - сказала Свитолина.