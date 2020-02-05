Френки ДЕ ЙОНГ: «Мы можем выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне»

Хавбек каталонской «Барселоны» Френки Де Йонг выразил мнение, что его команда может выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне.

«Различия в работе Сетьена и Вальверде есть. Оба делают ставку на контроль мяча, но детали и система игры немного отличаются. Мы усердно работаем и намерены стать лучше. Думаю, что мы можем выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне», - сказал Де Йонг.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с итальянским «Наполи».