ТаТоТаке: фэйл Динамо, Смалийчук отвечает Палкину, Карпаты идут на дно

В свежем выпуске ТаТоТаке Сергей Болотников и Михаил Спиваковский обсуждают последние скандалы, связанные с «Динамо», «Шахтером», «Карпатами» и УПЛ.
01:16 – Зачем «Динамо» подписало футболиста, который не может играть
03:28 – Селюк объясняет этот трансфер
08:35 – Каргбо не тянет на роль основного форварда «Динамо»
10:47 – Киевляне продолжают избавляться от балласта
12:48 – Почему «Шахтер» не отпустил Матвиенко в «Арсенал»
13:39 – Смалийчук отвечает Палкину
18:32 – У Матвиенко было бы немного шансов в «Арсенале»
20:50 – Козловский не может спасти «Карпаты»
21:44 – Почему «Карпатам» не дали землю, когда дадут, и нужно ли ее давать вообще
26:06 – Какая ситуация в «Карпатах» сейчас
28:01 – Почему УПЛ передумала отменять плей-офф за Лигу Европы
Источник — ТаТоТаке
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