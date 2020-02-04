ТаТоТаке: фэйл Динамо, Смалийчук отвечает Палкину, Карпаты идут на дно

В свежем выпуске ТаТоТаке Сергей Болотников и Михаил Спиваковский обсуждают последние скандалы, связанные с «Динамо», «Шахтером», «Карпатами» и УПЛ.

01:16 – Зачем «Динамо» подписало футболиста, который не может играть

03:28 – Селюк объясняет этот трансфер

08:35 – Каргбо не тянет на роль основного форварда «Динамо»

10:47 – Киевляне продолжают избавляться от балласта

12:48 – Почему «Шахтер» не отпустил Матвиенко в «Арсенал»

13:39 – Смалийчук отвечает Палкину

18:32 – У Матвиенко было бы немного шансов в «Арсенале»

20:50 – Козловский не может спасти «Карпаты»

21:44 – Почему «Карпатам» не дали землю, когда дадут, и нужно ли ее давать вообще

26:06 – Какая ситуация в «Карпатах» сейчас

28:01 – Почему УПЛ передумала отменять плей-офф за Лигу Европы