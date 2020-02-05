Айнтрахт Ф
3:1
РБ Лейпциг
04.02.2020, FT

Вердер выбил Боруссию Д из Кубка Германии в результативном матче

«Шальке», «Айнтрахт» и «Фортуна» также вышли в стадию 1/4 финала

  • 05.02.2020 00:12
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Вердер выбил Боруссию Д из Кубка Германии в результативном матче
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4 февраля прошли матчи 1/8 финала Кубка Германии по футболу. «Вердер», «Шальке», «Айнтрахт» и «Фортуна» вышли в стадию 1/4 финала.

«Вердер» выбил «Боруссию» Д из Кубка Германии в результативном матче. Один из голов у гостей забил норвежец Эрлинг Холанд, в активе которого уже 8 мячей в 4 матчах за клуб. 

Кубок Германии. 1/8 финала

«Вердер»  «Боруссия» Д  3:2 

Голы: Зельке, 16 (1:0). Биттенкурт, 30 (2:0). Холанд, 67 (2:1). Рашица, 70 (3:1). Рейна, 78 (3:2).

«Вердер»: Павленка, Мойсандер, Фогт, Велькович, Фридль, Классен, Биттенкурт, Эггештайн, Зельке (Саджент, 49), Осако (Бартельс, 89), Рашица (Емер Топрак, 90+5).

«Боруссия Д»: Хитц, Хуммельс, Шульц, Аканджи, Хакими, Загаду (Рейна, 66), Витсель, Ройс (Эмре Джан, 89), Азар (Холанд, 46), Брандт, Санчо.

Предупреждения: Биттенкурт, 23. Шульц, 49. Ройс, 64. Мойсандер, 86. Рейна, 86.

Судья: Винкманн.

Бремен. Стадион «Везерштадион».

«Айнтрахт» Ф  «РБ Лейпциг»  3:1

Голы: Андре Силва, 17, пенальти (1:0). Костич, 51 (2:0). Ольмо, 68 (2:1). Костич, 90+5 (3:1).

«Кайзерстаутерн»  «Фортуна»  2:5

Голы: Кюхветтер, 10, 39 – Ампома, 9, Хеннингс, 49, 78, Циммерманн, 65, Штогер, 83.

«Шальке»  «Герта»  3:2 (д.в.)

Голы: Кепке, 12 (0:1). Пентек, 39 (0:2). Калиджури, 76 (1:2). Харит, 82 (2:2). Раман, 115 (3:2).

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Источник — Sport.ua

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