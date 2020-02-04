ВИДЕО. Вратарь устроил драку с фанатами соперника и получил удаление

Инцидент произошел в матче 1/8 финала Кубка Северной Ирландии

  • 04.02.2020 21:48
  • 1459 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Вратарь устроил драку с фанатами соперника и получил удаление
© Belfast Telegraph. Марк Бирн

В матче Кубка Северной Ирландии вратарь клуба «Уорренпойнт» Марк Бирн устроил драку с фанатами «Баллимена». Матч закончился со счетом 1:2. 

На 88-й минуте голкипер пропустил второй гол в матче, который принес «Баллимену» выход в 1/4 финала Кубка. За воротами находились болельщики команды гостей, и у вратаря с ними возник конфликт.

В итоге 19-летний Марк Бирн получил от главного арбитра матча красную карточку. Смотрите видео эпизода.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — YouTube

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 22:06
    0
    ну балин, а я тот хотел узнать как стать мегатлахалем , ну ничо, ещё застану его
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 22:01
    +1
    я не увидел где он там устроил драку, на камер запечатлено было только как его пиздят всей толпой.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 22:01
    +1
    я не увидел где он там устроил драку, на камер запечатлено было только как его пиздят всей толпой.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 22:06
    0
    ну балин, а я тот хотел узнать как стать мегатлахалем , ну ничо, ещё застану его
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности