ВИДЕО. Вратарь устроил драку с фанатами соперника и получил удаление

В матче Кубка Северной Ирландии вратарь клуба «Уорренпойнт» Марк Бирн устроил драку с фанатами «Баллимена». Матч закончился со счетом 1:2.

На 88-й минуте голкипер пропустил второй гол в матче, который принес «Баллимену» выход в 1/4 финала Кубка. За воротами находились болельщики команды гостей, и у вратаря с ними возник конфликт.

В итоге 19-летний Марк Бирн получил от главного арбитра матча красную карточку. Смотрите видео эпизода.