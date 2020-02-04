Перед Евро-2020 Украина хочет сыграть два матча - в Киеве и Львове

По информации журналиста Игоря Цыганыка, сборная Украины перед отъездом на Евро-2020 планирует провести два домашних контрольных матча.
Эти спарринги пройдут в июне непосредственно перед официальным отъездом на турнир. Украинская ассоциация футбола хочет, чтобы матчи прошли в Киеве и Львове.
О соперниках информации пока нет.
Точно подтверждены только мартовские контрольные матчи с Францией и Польшей.
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Источник — Циганик LIVE
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