Перед Евро-2020 Украина хочет сыграть два матча - в Киеве и Львове

Последние встречи до старта Евро могут пройти в Украине

  • 04.02.2020 19:12
  • 756 просмотров
  • 4 комментария
Перед Евро-2020 Украина хочет сыграть два матча - в Киеве и Львове
© ffu.ua

По информации журналиста Игоря Цыганыка, сборная Украины перед отъездом на Евро-2020 планирует провести два домашних контрольных матча.

Эти спарринги пройдут в июне непосредственно перед официальным отъездом на турнир. Украинская ассоциация футбола хочет, чтобы матчи прошли в Киеве и Львове.

О соперниках информации пока нет.

Точно подтверждены только мартовские контрольные матчи с Францией и Польшей.

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Источник — Циганик LIVE

(5 голосов)

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Комментарии
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 04.02.2020 19:43
    0
    zvalenok03, 04.02.2020 19:42
    Что-то опровержения его слов от динамовцем я не видел. Значит несенюк выражает мнение всего динамовского коллектива.
    Какой смысл всех мешать в одну кучу и как он его может выражать, он что презик ДК?
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 04.02.2020 19:42
    0
    Alex86 1, 04.02.2020 19:38
    то возрастное у старого самовара - не обращайте внимания
    Что-то опровержения его слов от динамовцем я не видел. Значит несенюк выражает мнение всего динамовского коллектива.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.02.2020 19:38
    +2
    zvalenok03, 04.02.2020 19:33
    Киев понятно. А львов на удачу.
    Только врядли львов поможет. Как талисман.
    Несенюк (динамовец) уже пожелал для сборной Украины провала.
    то возрастное у старого самовара - не обращайте внимания
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 04.02.2020 19:33
    -3
    Киев понятно. А львов на удачу.
    Только врядли львов поможет. Как талисман.
    Несенюк (динамовец) уже пожелал для сборной Украины провала.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.02.2020 19:38
    +2
    zvalenok03, 04.02.2020 19:33
    Киев понятно. А львов на удачу.
    Только врядли львов поможет. Как талисман.
    Несенюк (динамовец) уже пожелал для сборной Украины провала.
    то возрастное у старого самовара - не обращайте внимания
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 04.02.2020 19:43
    0
    zvalenok03, 04.02.2020 19:42
    Что-то опровержения его слов от динамовцем я не видел. Значит несенюк выражает мнение всего динамовского коллектива.
    Какой смысл всех мешать в одну кучу и как он его может выражать, он что презик ДК?
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 04.02.2020 19:42
    0
    Alex86 1, 04.02.2020 19:38
    то возрастное у старого самовара - не обращайте внимания
    Что-то опровержения его слов от динамовцем я не видел. Значит несенюк выражает мнение всего динамовского коллектива.
    Ссылка
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