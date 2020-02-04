Малагу могут исключить из Сегунды из-за долгов

Именитый испанский клуб «Малага» могут исключить из розыгрыша испанской Сегунды нынешнего сезона.
Причиной возможного снятия «Малаги» являются серьезные долги клуба. «Малагу» могут снять с чемпионата и передать в управление местному муниципалитету.
После 26 туров «Малага» занимает 17-е место в турнирной таблице Сегунды с 28 очками в активе.
Напомним, ранее за «Малагу» выступали украинцы Денис Бойко и Евгений Селезнев.
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Источник — Cadena Cope
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