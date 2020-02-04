Русин вернулся в общую группу Динамо, Цыганков работает индивидуально

Перед первым контрольным матчем на втором сборе в Турции в основную группу «Динамо» вернулся форвард Назарий Русин, который ранее получил повреждение.
Теперь игрок полноценно работает и завтра сможет сыграть против «Олимпии».
А вот хавбек Виктор Цыганков пока вынужден работать индивидуально. Кроме того, полностью еще не восстановились защитники Артем Шабанов и Никита Бурда.
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Источник — ФК Динамо Киев
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