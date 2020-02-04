Цитаишвили и Нещерет покинули расположение Динамо

Георгий Цитаишвили и Руслан Нещерет покинули расположение первой команды «Динамо» на сборах в Турции.
Как сообщает официальный сайт киевского клуба, молодые футболисты вернулись в состав команды U-19. В этом коллективе Цитаишвили и Нещерет будут готовиться к матчу Юношеской лиги УЕФА.
Напомним, что юные динамовцы в заключительном контрольном матче на турецком сборе встретятся с ФК «Аланьяспор» U19. Поединок состоится 5 февраля в Белеке, начало игры в 15:00.
В рамках Юношеской лиги УЕФА киевляне 12 февраля сыграют с «Динамо» Загреб. Встреча состоится на стадионе имени Лобановского.
Источник — ФК Динамо Киев
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