Цитаишвили и Нещерет покинули расположение Динамо

Георгий Цитаишвили и Руслан Нещерет покинули расположение первой команды «Динамо» на сборах в Турции.

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, молодые футболисты вернулись в состав команды U-19. В этом коллективе Цитаишвили и Нещерет будут готовиться к матчу Юношеской лиги УЕФА.

Напомним, что юные динамовцы в заключительном контрольном матче на турецком сборе встретятся с ФК «Аланьяспор» U19. Поединок состоится 5 февраля в Белеке, начало игры в 15:00.

В рамках Юношеской лиги УЕФА киевляне 12 февраля сыграют с «Динамо» Загреб. Встреча состоится на стадионе имени Лобановского.