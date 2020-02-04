Кравец пропустил матч Луго из-за травмы

Украинский игрок не принял участия в поединке с «Эстремадурой» (0:1)

  • 04.02.2020 11:12
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Кравец пропустил матч Луго из-за травмы
© cdlugo.com. Василий Кравец

22-летний украинский левый защитник «Луго» Василий Кравец пропустил поединок 26-го тура Сегунды против «Эстремадуры» (0:1) из-за повреждения.

В последнее время Кравец испытывал дискомфорт при тренировках, и тренерский штаб команды решил предоставить ему отдых.

Кравец выступает за «Луго» на правах аренды. Контракт украинского футболиста принадлежит «Леганесу».

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