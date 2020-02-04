Кравец пропустил матч Луго из-за травмы

22-летний украинский левый защитник «Луго» Василий Кравец пропустил поединок 26-го тура Сегунды против «Эстремадуры» (0:1) из-за повреждения.
В последнее время Кравец испытывал дискомфорт при тренировках, и тренерский штаб команды решил предоставить ему отдых.
Кравец выступает за «Луго» на правах аренды. Контракт украинского футболиста принадлежит «Леганесу».
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