Фаны Ливерпуля призывают клуб подписать Джеррарда, чтобы тот выиграл АПЛ

Болельщики «Ливерпуля» в социальных сетях массово обращаются к клубу с просьбой заключить краткосрочный контракт с легендой клуба Стивеном Джеррардом, чтобы тот имел возможность провести необходимый минимум матчей (5 поединков) и получить «золотую» медаль чемпиона Премьер-лиги.
Один из первых постов с таким обращением уже набрал 25 тысяч лайков и активно обсуждается поклонниками «красных».
Sign Gerrard as a free agent for 5 games @LFC— - (@AnfieldRd96) February 2, 2020
Напомним, что 39-летний Стивен Джеррард завершил карьеру профессионального футболиста еще в начале 2017 года в рядах «Лос-Анджелес Гэлакси». Спустя месяц он начал работать в «Ливерпуле» тренером детских команд, затем работал с командой U-18.
С лета 2018 года Стивен Джеррард является главным тренером шотландского «Рейнджерс».
Источник — Give me Sport
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Юююююю вил нээээээвэр волк элоооооооон )))
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