Фаны Ливерпуля призывают клуб подписать Джеррарда, чтобы тот выиграл АПЛ

Болельщики «Ливерпуля» в социальных сетях массово обращаются к клубу с просьбой заключить краткосрочный контракт с легендой клуба Стивеном Джеррардом, чтобы тот имел возможность провести необходимый минимум матчей (5 поединков) и получить «золотую» медаль чемпиона Премьер-лиги.

Один из первых постов с таким обращением уже набрал 25 тысяч лайков и активно обсуждается поклонниками «красных».

Sign Gerrard as a free agent for 5 games @LFC — - (@AnfieldRd96) February 2, 2020

Напомним, что 39-летний Стивен Джеррард завершил карьеру профессионального футболиста еще в начале 2017 года в рядах «Лос-Анджелес Гэлакси». Спустя месяц он начал работать в «Ливерпуле» тренером детских команд, затем работал с командой U-18.

С лета 2018 года Стивен Джеррард является главным тренером шотландского «Рейнджерс».