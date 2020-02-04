Фаны Ливерпуля призывают клуб подписать Джеррарда, чтобы тот выиграл АПЛ

Стивен провел семнадцать лет в стане «красных», но так и не становился чемпионом

  • 04.02.2020 10:52
  • 3903 просмотра
  • 4 комментария
Фаны Ливерпуля призывают клуб подписать Джеррарда, чтобы тот выиграл АПЛ
© givemesport.com. Коллаж

Болельщики «Ливерпуля» в социальных сетях массово обращаются к клубу с просьбой заключить краткосрочный контракт с легендой клуба Стивеном Джеррардом, чтобы тот имел возможность провести необходимый минимум матчей (5 поединков) и получить «золотую» медаль чемпиона Премьер-лиги.

Один из первых постов с таким обращением уже набрал 25 тысяч лайков и активно обсуждается поклонниками «красных».

Напомним, что 39-летний Стивен Джеррард завершил карьеру профессионального футболиста еще в начале 2017 года в рядах «Лос-Анджелес Гэлакси». Спустя месяц он начал работать в «Ливерпуле» тренером детских команд, затем работал с командой U-18.

С лета 2018 года Стивен Джеррард является главным тренером шотландского «Рейнджерс».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Give me Sport

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    vitaha33
    online
      vitaha33, 04.02.2020 11:49
    0
    samird, 04.02.2020 11:36
    А что здесь крутого, кроме самого Стивена? Он то крут безусловно. Но к этому чемпионству НИКАКОГО отношения не имеет. Это всё глупый детский сад. Не думаю, что такой парень как Стив будет примазываться к чужим заслугам.
    Ну і я про це, хоча він як ніхто заслужив стати чемпіоном
    Ссылка
    samird
      samird, 04.02.2020 11:36
    +5
    vitaha33, 04.02.2020 11:24
    Було б круто, але сам Джерард буде проти
    А что здесь крутого, кроме самого Стивена? Он то крут безусловно. Но к этому чемпионству НИКАКОГО отношения не имеет. Это всё глупый детский сад. Не думаю, что такой парень как Стив будет примазываться к чужим заслугам.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 04.02.2020 11:33
    -3
    мммм... Искусственная прокачка легенд клуба ?))
    Юююююю вил нээээээвэр волк элоооооооон )))
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 04.02.2020 11:24
    +5
    Було б круто, але сам Джерард буде проти
    Ссылка
    samird
      samird, 04.02.2020 11:36
    +5
    vitaha33, 04.02.2020 11:24
    Було б круто, але сам Джерард буде проти
    А что здесь крутого, кроме самого Стивена? Он то крут безусловно. Но к этому чемпионству НИКАКОГО отношения не имеет. Это всё глупый детский сад. Не думаю, что такой парень как Стив будет примазываться к чужим заслугам.
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 04.02.2020 11:24
    +5
    Було б круто, але сам Джерард буде проти
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 04.02.2020 11:49
    0
    samird, 04.02.2020 11:36
    А что здесь крутого, кроме самого Стивена? Он то крут безусловно. Но к этому чемпионству НИКАКОГО отношения не имеет. Это всё глупый детский сад. Не думаю, что такой парень как Стив будет примазываться к чужим заслугам.
    Ну і я про це, хоча він як ніхто заслужив стати чемпіоном
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности