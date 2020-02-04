Алексей ХОБЛЕНКО: «В Днепре-1 я буду прогрессировать»

Украинский нападающий Алексей Хобленко рассказал, почему решил продолжить карьеру в «Днепре-1».

«Я добился хороших результатов в брестском «Динамо», мы стали чемпионами страны, завоевали Суперкубок. Понимал, что предстоит дебют в квалификации Лиги чемпионов, но сделал этот шаг, который для себя считаю шагом вперед. Возможно, кто-то считает по-другому, но, мне кажется, что в «Днепре-1» я буду больше прогрессировать.

Руководство брестского «Динамо» со мной вело переговоры на протяжении какого-то времени. Но в последний день перед отъездом я встретился с руководителями клуба, и мы пожелали друг другу удачи. Я сказал, что вижу себя в другой команде, мы попрощались, и я уехал.

Сейчас ощущаю прилив эмоций: все-таки нахожусь дома. Многих ребят по «Днепру» знаю, с тренером быстро познакомился, так что легко вливаюсь в команду. Одним словом, эмоции положительные, потому что вернулся домой», — отметил Хобленко в эфире программы «Футбольный формат».