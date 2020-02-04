Интер был близок к подписанию Слимани

В зимнее трансферное окно миланский «Интер» был близок к покупке 31-летнего форварда «Лестера» Ислама Слимани, который выступает за «Монако» на правах аренды.
В «Интере» видели в Слимани страховку для Ромелу Лукаку, но сделка не состоялась.
В текущем сезоне Слимани провел за «Монако» 14 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €8 миллионов.
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Источник — Calciomercato
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