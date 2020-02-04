Эдуард СОБОЛЬ: «Жаль, что мой штрафной испортил вратарь»

Украинский игрок «Брюгге» настраивается на следующий матч Кубка Бельгии

  • 04.02.2020 09:14
  • 1006 просмотров
  • 2 комментария
Эдуард СОБОЛЬ: «Жаль, что мой штрафной испортил вратарь»
© ФК Брюгге. Эдуард Соболь

«Брюгге, за который выступает 24-летний украинский защитник Эдуард Соболь, поборется за выход в финал Кубка Бельгии. В ответном полуфинальном матче команда украинца встретится на выезде с «Зюльте-Варегемом». Первая игра в Брюгге завершилась вничью — 1:1.

«Был очень сложный матч. Мы знали, что у Антверпена будет немного шансов на нашем стадионе, но должны были внимательно следить за их контратаками. Честно говоря, я уже начал думать, что игра закончиться вничью, но, к счастью, Ханс Ванакен забил решающий мяч.

Я вполне доволен своим выступлением. Жаль, что мой хорошо исполненный штрафной испортил вратарь соперника.

Думаю, что уже в среду нас ждет тоже сложный, настоящий кубковый поединок. Но если мы будем действовать с такой же самоотдачей, как в игре с Антверпеном, то должны обязательно пробиться в финал Кубка Бельгии», — отметил Соболь.

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 09:54
    0
    SAD1969, 04.02.2020 09:48
    Так тут зразу про два матчі пишуть! Спочатку не зрозумів, пишуть 1:1, а Соболь каже про вирішальний м'яч. Якось незрозуміло написано, важко автора зрозуміти, Соболь починає про матч чемпіонату, а завершує кубковим!
    главное что всё хорошо закончилось, неважно где и когда
    Ссылка
    SAD1969
    SAD1969, 04.02.2020 09:48
    +1
    Так тут зразу про два матчі пишуть! Спочатку не зрозумів, пишуть 1:1, а Соболь каже про вирішальний м'яч. Якось незрозуміло написано, важко автора зрозуміти, Соболь починає про матч чемпіонату, а завершує кубковим!
    Ссылка
    SAD1969
    SAD1969, 04.02.2020 09:48
    +1
    Так тут зразу про два матчі пишуть! Спочатку не зрозумів, пишуть 1:1, а Соболь каже про вирішальний м'яч. Якось незрозуміло написано, важко автора зрозуміти, Соболь починає про матч чемпіонату, а завершує кубковим!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 09:54
    0
    SAD1969, 04.02.2020 09:48
    Так тут зразу про два матчі пишуть! Спочатку не зрозумів, пишуть 1:1, а Соболь каже про вирішальний м'яч. Якось незрозуміло написано, важко автора зрозуміти, Соболь починає про матч чемпіонату, а завершує кубковим!
    главное что всё хорошо закончилось, неважно где и когда
    Ссылка
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