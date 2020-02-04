Эдуард СОБОЛЬ: «Жаль, что мой штрафной испортил вратарь»

«Брюгге, за который выступает 24-летний украинский защитник Эдуард Соболь, поборется за выход в финал Кубка Бельгии. В ответном полуфинальном матче команда украинца встретится на выезде с «Зюльте-Варегемом». Первая игра в Брюгге завершилась вничью — 1:1.
«Был очень сложный матч. Мы знали, что у Антверпена будет немного шансов на нашем стадионе, но должны были внимательно следить за их контратаками. Честно говоря, я уже начал думать, что игра закончиться вничью, но, к счастью, Ханс Ванакен забил решающий мяч.
Я вполне доволен своим выступлением. Жаль, что мой хорошо исполненный штрафной испортил вратарь соперника.
Думаю, что уже в среду нас ждет тоже сложный, настоящий кубковый поединок. Но если мы будем действовать с такой же самоотдачей, как в игре с Антверпеном, то должны обязательно пробиться в финал Кубка Бельгии», — отметил Соболь.
Источник — zbirna.com
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