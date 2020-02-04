Льоренте мог стать игроком Барселоны

34-летний испанский форвард «Наполи» Фернандо Льоренте мог перейти в «Барселону» в зимнее трансферное окно.

Льоренте мог подписать краткосрочный контракт с каталонским клубом в связи с травмой уругвайского нападающего «блаугранас» Луиса Суареса, который выбыл до конца сезона.

В текущем сезоне Льоренте провел за «Наполи» 24 матча во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €5 миллионов.