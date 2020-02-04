Льоренте мог стать игроком Барселоны

Каталонский клуб искал форварда из-за травмы Луиса Суареса

  • 04.02.2020 08:55
  • 691 просмотр
  • 1 комментарий
Льоренте мог стать игроком Барселоны
© ФК Наполи. Фернандо Льоренте

34-летний испанский форвард «Наполи» Фернандо Льоренте мог перейти в «Барселону» в зимнее трансферное окно.

Льоренте мог подписать краткосрочный контракт с каталонским клубом в связи с травмой уругвайского нападающего «блаугранас» Луиса Суареса, который выбыл до конца сезона.

В текущем сезоне Льоренте провел за «Наполи» 24 матча во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €5 миллионов.

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Источник — As.com

(1 голос)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 09:14
    -1
    ещё один забивач
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