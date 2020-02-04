Богдан МЕЛЬНИК: «Милевский мог пошутить с любым»

Украинский игрок «Кишварды» поделился мнением о нападающем

  • 04.02.2020 08:36
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Богдан МЕЛЬНИК: «Милевский мог пошутить с любым»
© ФК Ворскла. Богдан Мельник

23-летний украинский полузащитник «Кишварды» Богдан Мельник рассказал об опыте совместных выступлений с украинским форвардом Артемом Милевским.

— С чем связан тот факт, что в последние годы в «Кишварде» выступает много украинцев?
— В академии «Кишварды» есть много футболистов из Закарпатья. Полтора года назад, как только мы вышли в высшую лигу, в команде было восемь украинцев. Президент клуба вообще хотел сделать ставку на наших игроков, но что-то не сложилось…

— С Милевским поиграл?
— Да (улыбается). Очень хороший футболист и человек. Об Артеме могу сказать только хорошие слова.

— Он заряжал коллектив?
— Мы думали, что Артем приедет играть на чистых мячах (улыбается). Но смотришь на то, как футболист, который поиграл в «Динамо», в сборной Украины, участвовал в Лиге чемпионов, выкладывается на тренировках, — и понимаешь, что сам не имеешь права сбавлять обороты. Артем всегда был на позитиве, мог с любым пошутить. Жалко было, что Милевский уходит, но такова футбольная жизнь, он вернулся домой.

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Источник — zbirna.com

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