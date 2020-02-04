Богдан МЕЛЬНИК: «Милевский мог пошутить с любым»

23-летний украинский полузащитник «Кишварды» Богдан Мельник рассказал об опыте совместных выступлений с украинским форвардом Артемом Милевским.

— С чем связан тот факт, что в последние годы в «Кишварде» выступает много украинцев?

— В академии «Кишварды» есть много футболистов из Закарпатья. Полтора года назад, как только мы вышли в высшую лигу, в команде было восемь украинцев. Президент клуба вообще хотел сделать ставку на наших игроков, но что-то не сложилось…

— С Милевским поиграл?

— Да (улыбается). Очень хороший футболист и человек. Об Артеме могу сказать только хорошие слова.

— Он заряжал коллектив?

— Мы думали, что Артем приедет играть на чистых мячах (улыбается). Но смотришь на то, как футболист, который поиграл в «Динамо», в сборной Украины, участвовал в Лиге чемпионов, выкладывается на тренировках, — и понимаешь, что сам не имеешь права сбавлять обороты. Артем всегда был на позитиве, мог с любым пошутить. Жалко было, что Милевский уходит, но такова футбольная жизнь, он вернулся домой.