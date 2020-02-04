Александр АЛИЕВ: «Моим первым тренером был папа»

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев, которому 3-го февраля исполнилось 35 лет, рассказал о своих тренерах.

«Первый мой тренер — это мой папа, второй мой тренер и папа — это Павел Александрович Яковенко, которому я благодарен и обязан тем, что стал футболистом и прошел этот путь», — отметил Алиев.