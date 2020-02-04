Александр КАРАВАЕВ: «В Динамо много травмированных»

Футболист киевлян рассказал о подготовке ко второй части сезона

  • 04.02.2020 07:47
  • 1446 просмотров
  • 0 комментариев
Александр КАРАВАЕВ: «В Динамо много травмированных»
© ФК Динамо Киев. Александр Караваев

27-летний футболист «Динамо» Александр Караваев рассказал о подготовке команды ко второй части сезона.

«В контрольных матчах от нас требуют давать движение в отведенные каждому футболисту 45 минут. Бегать и вперед, и назад, и в обороне отрабатывать, и атаку всегда поддерживать. Поэтому, тяжелее всего выдерживать этот ритм на протяжении 45 минут, хотя мы уже обязаны это делать и это делаем.

Кроме того, много травмированных, которые нужно кем-то заменять. Есть ребята, которые могут сыграть в различных амплуа. Также пробуем разные сочетания, тактические изменения и игровые схемы, чтобы с любой командой можно было бы показывать свой футбол.

Молодые ребята Забарный и Сирота хорошо вписываются в команду. Понятное дело, они переживают, но видно, что они хорошо оснащены физическими и футбольными качествами и хорошо взаимодействуют со всей командой. Всегда прислушиваются, стараются выполнять то, что от них требуют. Я доволен тем, какая молодежь в команде», — отметил Караваев в эфире программы «Футбольный формат».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Динамо Киев от Шурика

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности