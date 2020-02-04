Александр КАРАВАЕВ: «В Динамо много травмированных»

27-летний футболист «Динамо» Александр Караваев рассказал о подготовке команды ко второй части сезона.

«В контрольных матчах от нас требуют давать движение в отведенные каждому футболисту 45 минут. Бегать и вперед, и назад, и в обороне отрабатывать, и атаку всегда поддерживать. Поэтому, тяжелее всего выдерживать этот ритм на протяжении 45 минут, хотя мы уже обязаны это делать и это делаем.

Кроме того, много травмированных, которые нужно кем-то заменять. Есть ребята, которые могут сыграть в различных амплуа. Также пробуем разные сочетания, тактические изменения и игровые схемы, чтобы с любой командой можно было бы показывать свой футбол.

Молодые ребята Забарный и Сирота хорошо вписываются в команду. Понятное дело, они переживают, но видно, что они хорошо оснащены физическими и футбольными качествами и хорошо взаимодействуют со всей командой. Всегда прислушиваются, стараются выполнять то, что от них требуют. Я доволен тем, какая молодежь в команде», — отметил Караваев в эфире программы «Футбольный формат».