Немчанинов уйдет из Руха

30-летний украинский защитник Дмитрий Немчанинов покидает «Рух». В ближайшее время футболист станет свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Немчанинов, Леандро, а также Максим Каленчук покинут «Рух» . Немчанинов и Каленчук имеют опыт выступлений в УПЛ. Леандро и Немчанинов в текущем чемпионате Первой лиги сыграли за «Рух» в 17-ти матчах и результативными действиями не отметились. Каленчук в этом сезоне не провел за «Рух» ни одного поединка, а в прошлом принял участие в 18-ти матчах.