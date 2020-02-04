Милан летом хочет назначить Ральфа Рангника

61-летний немецкий специалист Ральф Рангник летом может возглавить «Милан».
Как сообщает немецкая пресса, «россонери» предложили специалисту занять сразу несколько должностей – главного тренера и спортивного директора клуба.
Переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии, однако Рангник пока не подписал контракт.
Напомним, что Рангник в данный момент занимает должность главы спортивного отдела компании Red Bull.
«Милан» возглавляет Стефано Пиоли, который в октябре сменил Марко Джампаоло.
Источник — Bild
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