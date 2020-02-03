ФОТО. Топ-10 зимних трансферов

Авторитетный портал Transfermarkt составил сборную лучших трансферов минувшей зимы.
Самым дорогим игроком стал Бруну Фернандеш, который перешел из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» за €55 миллионов.
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Источник — Instagram
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