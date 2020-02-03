Черноморец подписал Сикорского и Авагимяна

Одесский «Черноморец» подписал контракты с двумя новичками.

Речь идет о 22-летнем украинском полузащитнике Артуре Авагимяне и его 31-летнем коллеге по амплуа Игоре Сикорском.

Оба игрока уже подписали контракты с «моряками» и на предстоящий тренировочный сбор в Турцию поедут в качестве полноценных членов этого клуба. Это подтвердил главный тренер «моряков» Остап Маркевич.

После ухода из киевского «Арсенала» по окончании сезона 2019/2920 Авагимян защищал цвета «Алашкерта». Предыдущим же клубом Сикорского был «Агробизнес», в котором до начала октября минувшего года он был подопечным Остапа Маркевича.