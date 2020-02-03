Черноморец подписал Сикорского и Авагимяна

Одесский клуб продолжает усиливаться перед стартом второй части сезона

  • 03.02.2020 18:46
  • 181 просмотр
  • 0 комментариев
Черноморец подписал Сикорского и Авагимяна
© Instagram. Игорь Сикорский

Одесский «Черноморец» подписал контракты с двумя новичками.

Речь идет о 22-летнем украинском полузащитнике Артуре Авагимяне и его 31-летнем коллеге по амплуа Игоре Сикорском.

Оба игрока уже подписали контракты с «моряками» и на предстоящий тренировочный сбор в Турцию поедут в качестве полноценных членов этого клуба. Это подтвердил главный тренер «моряков» Остап Маркевич.

После ухода из киевского «Арсенала» по окончании сезона 2019/2920 Авагимян защищал цвета «Алашкерта». Предыдущим же клубом Сикорского был «Агробизнес», в котором до начала октября минувшего года он был подопечным Остапа Маркевича.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — UA-Football

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности