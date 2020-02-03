Месси и Пике повздорили на тренировке

Футболисты «Барселоны» обошлись без рукоприкладства

  • 03.02.2020 18:19
  • 2348 просмотров
  • 1 комментарий
Месси и Пике повздорили на тренировке
© ФК Барселона. Жерар Пике

Между 32-летним аргентинским форвардом «Барселоны» Лионелем Месси и 33-летним испанским защитником каталонского клуба Жераром Пике произошел конфликт на тренировке.

Столкновение случилось в минувший вторник. Футболисты спорили на повышенных тонах.

После 22-х сыгранных туров «Барселона» занимает второе место в чемпионате Испании по футболу, имея в активе 46 очков.

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Источник — As.com

(5 голосов)

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Комментарии
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 03.02.2020 19:19
    0
    Похоже, что обычный рабочий момент. Никакой сенсации нет, расходимся
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 03.02.2020 19:19
    0
    Похоже, что обычный рабочий момент. Никакой сенсации нет, расходимся
    Ссылка
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