Месси и Пике повздорили на тренировке

Между 32-летним аргентинским форвардом «Барселоны» Лионелем Месси и 33-летним испанским защитником каталонского клуба Жераром Пике произошел конфликт на тренировке.
Столкновение случилось в минувший вторник. Футболисты спорили на повышенных тонах.
После 22-х сыгранных туров «Барселона» занимает второе место в чемпионате Испании по футболу, имея в активе 46 очков.
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Источник — As.com
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