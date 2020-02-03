Александр АЛИЕВ: «Я рад быть частью Украины»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Александр Алиев рассказал, почему принял решение выступать за украинскую национальную команду.

— Ваш день рождения припадает на третье февраля – традиционный месяц для подготовительных сборов. Не обидно было тренироваться в день своего дня рождения?

— Действительно, так повелось с самого детства. И я за много лет привык к тому, что в мой день рождения мы на сборах. С утра аплодисменты от команды, а потом подарок в виде двух тренировок за день. Никогда их не пропускал, поблажек тоже не было. Единственное, что напоминало о дне рождения – торт на командном ужине.

— В вашей карьере было много ярких матчей и ярких голов. Есть мяч, который на первом месте в рейтинге забитых голов?

— Матчей действительного было много. Запомнился дебют в Лиге чемпионов, причем не где-нибудь, а на Сантьяго-Бернабеу против «Реала», когда место на поле мне доверил Анатолий Демьяненко. Из голов выделю мяч в ворота «Порту», забитый со штрафного.

— Вам, как уроженцу России, решение играть за Украину далось тяжело?

— Мне тогда было 15 лет, а за сборную России я не играл, поэтому так получилось. Я рад быть частью Украины, рад, что играл за сборную.

На счету Алиева 28 матчей в составе сборной Украины, где он забил 6 мячей.