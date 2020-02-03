Севилья – Алавес – 1:1. Видео голов и обзор матча

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Севилья» и «Алавес» сыграли вничью со счетом 1:1.
Лучшие моменты матча Севилья - Алавес
|77'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Окампос (Севилья).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Алавес).
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Источник — Sport.ua
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