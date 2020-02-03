ВИДЕО. Динамо в Турции провело йо-йо-тест

Киевское «Динамо» продолжает работу на втором зимнем подготовительном сборе в турецком Белеке.
Основным заданием во время утреннего занятия был бип-тест, который также называют йо-йо-тест — беговое упражнение, используемое для оценки аэробных возможностей футболистов.
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Источник — ФК Динамо Киев
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