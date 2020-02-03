ВИДЕО. Динамо в Турции провело йо-йо-тест

Киевская команда продолжает подготовку ко второй части сезона

  • 03.02.2020 16:27
  • 1304 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Динамо в Турции провело йо-йо-тест
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» продолжает работу на втором зимнем подготовительном сборе в турецком Белеке.

Основным заданием во время утреннего занятия был бип-тест, который также называют йо-йо-тест — беговое упражнение, используемое для оценки аэробных возможностей футболистов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    BobchuK
    online
      BobchuK, 03.02.2020 17:03
    +1
    Тонко тролять Сабо
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 03.02.2020 16:55
    -1
    а я подумал это, кот-е у всех было в школе
    Ссылка
    BobchuK
    online
      BobchuK, 03.02.2020 17:03
    +1
    Тонко тролять Сабо
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности