Александр АЛИЕВ: «В детстве я болел за Спартак»

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев, который 3-го февраля празднует 35-летие, рассказал о подарках, которые он получал в детстве.
— Такую дату отмечать будете в большой компании?
— Нет, я не люблю громко отмечать свой день рождения. В этом году, как и в прошлом, все будет скромно. Схожу на обед вместе со своими детьми.
— Самый близкий друг уже поздравил с праздником?
— Еще нет, Артем на сборах. Думаю, вечером услышу его. Но и уже было много поздравлений с днем рождения.
— Вы помните, что вам дарили в детстве на день рождения родители?
— Конечно, это были футбольные подарки — мячи, футболки, значки. В Хабаровске футбольные подарки достать было посложнее, а вот, когда мы переехали в Курск, там уже была возможность выбора. Так что мне тоже перепадали подарки, которым я был счастлив в детстве.
— Футболку какого игрока вы мечтали заполучить в детстве?
— В детстве я болел за «Спартак», потому что моим любимым футболистом был Илья Цымбаларь, он играл на той же позиции, на которой и я. Поэтому он был моим кумиром. Футболки с его именем у меня не было, но вот, когда приехал в академию «Спартака», у меня появился его значок, с которым я не расставался. Из европейских футболистов я тогда восхищался и хотелось подражать игре Зинедина Зидана.
Источник — zbirna.com
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Эх Саня такой талант пробухал,мог бы ещё пылить
Эх Саня такой талант пробухал,мог бы ещё пылить
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