Александр АЛИЕВ: «В детстве я болел за Спартак»

Экс-игрок «Динамо» и сборной Украины празднует 35-летие

  • 03.02.2020 16:12
  • 1418 просмотров
  • 5 комментариев
Александр АЛИЕВ: «В детстве я болел за Спартак»
© Sport.ua. Александр Алиев

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев, который 3-го февраля празднует 35-летие, рассказал о подарках, которые он получал в детстве.

— Такую дату отмечать будете в большой компании?
— Нет, я не люблю громко отмечать свой день рождения. В этом году, как и в прошлом, все будет скромно. Схожу на обед вместе со своими детьми.

— Самый близкий друг уже поздравил с праздником?
— Еще нет, Артем на сборах. Думаю, вечером услышу его. Но и уже было много поздравлений с днем рождения.

— Вы помните, что вам дарили в детстве на день рождения родители?
— Конечно, это были футбольные подарки — мячи, футболки, значки. В Хабаровске футбольные подарки достать было посложнее, а вот, когда мы переехали в Курск, там уже была возможность выбора. Так что мне тоже перепадали подарки, которым я был счастлив в детстве.

— Футболку какого игрока вы мечтали заполучить в детстве?
— В детстве я болел за «Спартак», потому что моим любимым футболистом был Илья Цымбаларь, он играл на той же позиции, на которой и я. Поэтому он был моим кумиром. Футболки с его именем у меня не было, но вот, когда приехал в академию «Спартака», у меня появился его значок, с которым я не расставался. Из европейских футболистов я тогда восхищался и хотелось подражать игре Зинедина Зидана.

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Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
    comentraktor
      comentraktor, 03.02.2020 17:32
    0
    Человек, ты родился дегенератом, живи в своей ячейке
    Ссылка
    rugby1970
      rugby1970, 03.02.2020 17:28
    0
    Александр АЛИЕВ: «В детстве я болел..." Так заглавие выглядело бы правильнее! Но, следует добавить: "Меня так и не вылечили..."
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 03.02.2020 16:52
    0
    наверное самая удачная фотка алыева, выглядит на ней как сорокалетний алкаш
    Ссылка
    umnuy
      umnuy, 03.02.2020 16:31
    +3
    А потом моими кумирами были Немиров и Мягков.
    Эх Саня такой талант пробухал,мог бы ещё пылить
    Ссылка
    Bandera
    online
      Bandera, 03.02.2020 16:31
    +1
    Гадьониш - ватний совок, ніколи не був українцем.
    Ссылка
    umnuy
      umnuy, 03.02.2020 16:31
    +3
    А потом моими кумирами были Немиров и Мягков.
    Эх Саня такой талант пробухал,мог бы ещё пылить
    Ссылка
    Bandera
    online
      Bandera, 03.02.2020 16:31
    +1
    Гадьониш - ватний совок, ніколи не був українцем.
    Ссылка
    comentraktor
      comentraktor, 03.02.2020 17:32
    0
    Человек, ты родился дегенератом, живи в своей ячейке
    Ссылка
    rugby1970
      rugby1970, 03.02.2020 17:28
    0
    Александр АЛИЕВ: «В детстве я болел..." Так заглавие выглядело бы правильнее! Но, следует добавить: "Меня так и не вылечили..."
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 03.02.2020 16:52
    0
    наверное самая удачная фотка алыева, выглядит на ней как сорокалетний алкаш
    Ссылка
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