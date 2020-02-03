ШАРАН: «Хотим усилиться нападающим, но пока ни на ком не остановились»

Наставник «Александрии» Владимир Шаран рассказал о планах на оставшуюся часть зимнего трансферного окна.

«Хотелось бы, конечно, силиться еще одним нападающим. Но, честно говоря, столько просмотрели нападающих, в том числе из-за границы, ни на ком не остановились. Потому что нельзя сказать, что они на голову лучше наших. А все хотят зарплату хорошую, приезжать без просмотра», - сказал Шаран.

Ранее сообщалось, что на втором сборе в Турции команда Владимира Шарана проведет шесть контрольных поединков.