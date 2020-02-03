ВИДЕО. Самые бредовые поступки арбитров

Футбольный арбитр – это одно из главных действующих лиц на поле. Судья может засчитывать голы, а может не засчитывать, может придумывать удаления на ровном месте, а может удалять самого себя, и даже сам забивать голы он может.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — 120 ярдов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.