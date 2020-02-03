Ротань и тренерский штаб Украины U-21 будут просматривать игроков в Турции

Команде нужно исправлять ситуацию в отборе

  • 03.02.2020 10:50
  • 771 просмотр
  • 1 комментарий
Ротань и тренерский штаб Украины U-21 будут просматривать игроков в Турции
© ffu.ua

Сегодня тренерский штаб сборной Украины U-21 отправится в Турцию, где будет просматривать игроков в молодежную сборную на многочисленных спаррингах клубных команд.

В Турцию поедут главный тренер Руслан Ротань, а также Василий Кардаш и Александр Мелащенко.

Свой сбор Украина U-21 начнет 23-го марта. 27-го марта команда проведет матч отбора Евро-2021 против Мальты.

Молодежная сборная неудачно начала отбор, проиграв три матча из четырех.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    doktor09
      doktor09, 03.02.2020 11:24
    0
    Таки хотят добить сборную! Может Ротань внебрачный сын Павелко?
    Ссылка
    doktor09
      doktor09, 03.02.2020 11:24
    0
    Таки хотят добить сборную! Может Ротань внебрачный сын Павелко?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности