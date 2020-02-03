Ротань и тренерский штаб Украины U-21 будут просматривать игроков в Турции

Сегодня тренерский штаб сборной Украины U-21 отправится в Турцию, где будет просматривать игроков в молодежную сборную на многочисленных спаррингах клубных команд.
В Турцию поедут главный тренер Руслан Ротань, а также Василий Кардаш и Александр Мелащенко.
Свой сбор Украина U-21 начнет 23-го марта. 27-го марта команда проведет матч отбора Евро-2021 против Мальты.
Молодежная сборная неудачно начала отбор, проиграв три матча из четырех.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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