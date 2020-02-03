ИСМАИЛИ: «Шахтер будет полностью готов к матчу с Бенфикой»

Защитник уверен, что команда успеет подготовиться

  • 03.02.2020 10:32
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  • 1 комментарий
ИСМАИЛИ: «Шахтер будет полностью готов к матчу с Бенфикой»
© shakhtar.com

Основной левый защитник «Шахтера» Исмаили уверен, что команда успеет подготовиться до матчей плей-офф Лиги Европы против Бенфики.

– Исмаили, в последнем матче ты покинул поле из-за травмы руки. Что произошло в том эпизоде и как ты сейчас себя чувствуешь?
– Я действительно получил очень чувствительный удар: соперник коленом попал мне в локоть, и произошло защемление нерва. Была интенсивная боль. Но, слава Богу, я уже восстановился и сейчас все хорошо. Ничего страшного, я готов почти на сто процентов.
 
– Команда начала второй этап предсезонки. Что главное на этом сборе и как оценишь свой уровень готовности?
– На первом сборе было важно набрать форму, и в этом помогли товарищеские матчи. С каждым днем мы чувствуем себя лучше, физические кондиции уже на хорошем уровне. Теперь постараемся лучше подготовиться тактически.
 
– Четыре спарринга помогут поработать над тактикой?
– Да, контрольные поединки всегда важны, ведь они дают тебе игровой темп. Понятно, что здесь соперники отличаются от «Бенфики», с которой будет первый официальный матч. Но самое главное – игровое время для каждого футболиста, чтобы все могли хорошо подготовиться.
 
– До первого поединка с «Бенфикой» не так много времени. Какие у тебя мысли об этом противостоянии?
– Понятно, что ты всегда думаешь о сопернике, следишь за его матчами... Но у нас есть достаточно времени, чтобы сейчас еще не забивать себе голову игрой оппонента, а думать больше о своей команде. Уверен, что как раз к первому поединку мы будем полностью готовы и постараемся победить.

Первый матч состоится 20-го февраля.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    mb_cdi
      mb_cdi, 03.02.2020 11:28
    -1
    Шахтер будет полностью готов проиграть Бенфике
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