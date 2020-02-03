Челси отказался арендовать Рондона в последний день трансферного окна

Лондонский «Челси» в последний день зимнего трансферного окна имел возможность арендовать венесуэльского форварда «Далянь Ифан» Саломона Рондона, но отказался от сделки.

По данным источника, тренерский штаб лондонского клуба засомневался в способностях футболиста усилить команду.

Рондон выступает за «Далянь Ифан» с лета 2019 года, тогда «Вест Бромвич» продал его за 16,5 млн евро. Нынешняя трансферная стоимость нападающего оценивается в 10 млн.

В этом сезоне в 11 матчах китайской Суперлиги Саломон забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи. Контракт Рондона с «Далянь Ифан» рассчитан до 2022 года.