Брюгге – Антверпен – 1:0. Соболь снова побеждает. Видео гола и обзор матча

В матче чемпионата Бельгии по футболу «Брюгге» обыграл «Антверпен» со счетом 1:0. Единственный гол забил Ханс Ванакен на 84 мин.
У хозяев поля весь матч отыграл украинский защитник Эдуард Соболь. Он получил желтую карточку на 90-й минуте за подножку.
Смотрите видео гола и обзор матча «Брюгге» – «Антверпен» – 1:0.
Видео гола Ванакена, 84 мин.
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Источник — Футбол 1/Футбол 2
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