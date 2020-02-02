ВИДЕО. Милевский забил гол в ворота российского клуба в Турции

Брестское «Динамо» сыграло вничью с «Крыльями Советов» из Самары

  • 02.02.2020 18:45
  • 913 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Милевский забил гол в ворота российского клуба в Турции
© YouTube. Артем Милевский

2 февраля в товарищеском матче на сборе в Турции брестское «Динамо» сыграло вничью с «Крыльями Советов» из Самары со счетом 1:1.

В составе белорусского клуба в самом дебюте поединка отличился украинец Артем Милевский.

Товарищеский матч

«Крылья Советов»  «Динамо» Брест  1:1

Голы: Милевский, 4 (0:1). Радонич, 87 (1:1).

Белек. Стадион «Спортивный центр Папиллон».

ВИДЕО. Смотрите видео гола Милевского.

ВИДЕО. Полная запись матча (гол Милевского с момента 08:55).

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    umnuy
      umnuy, 02.02.2020 18:57
    0
    Комментатор:Милевский возраст даёт о себе знать....... вообще-то шла только 4 минута матча))))
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    umnuy
      umnuy, 02.02.2020 18:57
    0
    Комментатор:Милевский возраст даёт о себе знать....... вообще-то шла только 4 минута матча))))
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