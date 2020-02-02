ВИДЕО. Милевский забил гол в ворота российского клуба в Турции

2 февраля в товарищеском матче на сборе в Турции брестское «Динамо» сыграло вничью с «Крыльями Советов» из Самары со счетом 1:1.
В составе белорусского клуба в самом дебюте поединка отличился украинец Артем Милевский.
Товарищеский матч
«Крылья Советов» – «Динамо» Брест – 1:1
Голы: Милевский, 4 (0:1). Радонич, 87 (1:1).
Белек. Стадион «Спортивный центр Папиллон».
ВИДЕО. Смотрите видео гола Милевского.
ВИДЕО. Полная запись матча (гол Милевского с момента 08:55).
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Источник — Sport.ua
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